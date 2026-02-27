GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idricaa causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di TORRE DEL GRECO:
TRAVERSA DI VIA SOTTO AI CAMALDOLI
VIA AGOSTINO BRANCACCIO
VIA ALDO MORO
VIA CIMAGLIA
VIA CRISTOFORO COLOMBO
VIA DEL NUOTO
VIA DELLE FORZE ARMATE
VIA DELLE PERLE
VIA DUCA LECCO DE GUEVARA
VIA EMILIA
VIA GIACOMO MATTEOTTI
VIA GUGLIELMO MARCONI
VIA IGNAZIO SORRENTINO
VIA MARTIRI D’AFRICA
VIA TRIPOLI
VIA VITTORIO VENETO
VIALE LOMBARDIA
VIALE UNGHERIA
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 14:00 di venerdì 27 febbraio 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
