GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di TORRE DEL GRECO:
TRAVERSA DI VIA CARBOLILLO
VIA CARBOLILLO
VIA LAVA TROIA
VIA TORTORA
VICOLO I SAN VITO
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSAE
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 20:00 di venerdì 17 aprile 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
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