GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune di TORRE DEL GRECO:
CORSO AVEZZANA
VIA CAPPUCCINI
VICO D’ORLANDO
VICO I ABOLITOMONTE
VICO II ABOLITOMONTE
VICOLO ASCIONE
VICOLO GIARDINO TROTTI
VICOLO I CAPPUCCINI
VICOLO II CAPPUCCINI
TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 22:00 di martedì 14 ottobre 2025.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
