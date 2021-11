Torre del Greco – Mancanza di autorizzazioni, sequestro preventivo per un istituto di vigilanza

In data odierna la Guardia di Finanza di Torre Annunziata in esecuzione di un decreto di un decreto di sequestro preventivo ha proceduto al sequestro della sede operativa di un istituto di vigilanza, sita in Torre del Greco, in quanto sprovvisto dell’autorizzazione prefettizia all’esercizio dell’attività in violazione degli art 134 e 140 del testo unico della legge di Pubblica Sicurezza. E’ stato posto in sequestro l’intero complesso di beni aziendali. Il provvedimento scaturisce da indagini svolte dai finanziari della compagnia di Torre del Greco, al termine del quale è emerso che gli amministratori dell’istituto di vigilanza, succedutisi dal 2019, avrebbero tentato a più riprese di ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza privata, sempre negata dalla Prefettura di Napoli, anche mediante continue modifiche della compagine sociale e l’utilizzo di prestanome, solo apparentemente in possesso di requisiti di legge. I riscontri della Guardia hanno documentato come l società priva della prescritta autorizzazione abbia proseguito l’attività di vigilanza avvalendosi di vigilantes privati inducendo in errore i 400 clienti che hanno pagato per i servizi della stessa