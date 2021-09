Torre del Greco – Lunedì parte della città sarà senz’acqua: ecco il dettaglio delle zone e dove saranno le autobotti

GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 14:00 alle 19:00 di lunedì 13 settembre 2021, nelle seguenti zone di TORRE DEL GRECO:

Contrada Montedoro,

Cupa Lupo Vecchio,

Traversa di Via Curtoli,

Traversa Garzilli,

Traversa I di Via Montedoro,

Traversa Lagno Rivieccio,

Via Benedetto Croce,

Via Campi Flegrei,

Via Cappella Bianchini,

Via Cavallo,

Via Com. Giovanni Battista Della Gatta,

Via Cuma,

Via Curtoli,

Via dei Gerani,

Via dei Giacinti,

Via dei Tulipani,

Via della Gioventù,

Via dell’Amicizia,

Via Enrico De Nicola,

Via Epomeo,

Via Etna,

Via Garzilli,

Via Guglielmo Marconi,

Via Lagno Rivieccio,

Via Madonna della Misericordia,

Via Massalubrense,

Via Misericordia,

Via Monte Somma,

Via Montedoro,

Via Monti di Resina,

Via Olivella,

Via Positano,

Via Previcella,

Via Ravello,

Via Sant’Elena,

Via Scappi Novesca,

Via Scappi,

Via Stromboli,

Via Tironi,

Via Vivara,

Via Vulcano,

Viale dei Pini,

Viale delle Mimose.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con AUTOBOTTE presso:

Via Montedoro, nelle vicinanze dell’Ospedale Maresca, per tutta la durata della sospensione.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.