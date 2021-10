Torre del Greco – Lunedì al via il trasporto scolastico

Si comunica che, a partire dal prossimo LUNEDI 18 OTTOBRE, sarà attivato il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022, riservato agli alunni delle

scuole dell’infanzia e delle scuole primarie cittadine.

Conclusa la fase delle iscrizioni, l’U.O. “Pubblica Istruzione” ha riformulato il “Piano di Trasporto” in base alle esigenze manifestate dall’utenza e nel rispetto delle previsioni contrattuali che regolano il

rapporto con la Ditta Angelino Srl, chiamata a gestire l’ultimo anno di appalto del servizio.

“Ancora una volta – commenta l’Assessore al ramo Enrico Pensati – è stato un grande lavoro che ci ha permesso di attivare ben 25 le linee attivate,

aggiungendo nuove percorrenze e aggiornando gli itinerari per venire incontro alle numerose richieste della famiglie torresi.

Oltre le linee che partiranno lunedì, non dimentichiamo che già dallo scorso 20 settembre

sono operative le navette del servizio gratuito per il Plesso “Orsi” dell’Istituto Comprensivo “Falcone – Scauda”.

Complessivamente, le iscrizioni sfiorano le cinquecento unità, numeri che ci riportano all’epoca che ha preceduto il dilagare dell’emergenza sanitaria da COVID-19, sebbene ogni scuolabus potrà trasportare un numero di alunni non superiore all’80% della sua capienza massima, proprio in osservanza delle prescrizioni finalizzate al contenimento del rischio da COVID-19”.

E sempre a proposito di Pubblica Istruzione si rammenta che, dal prossimo 25 ottobre, gli oltre 2.400 beneficiari delle cedole librarie per le scuole secondarie potranno recarsi presso le librerie convenzionate con il Comune per prenotare o ritirare i libri. Mentre è ormai imminente l’apertura delle iscrizioni per il servizio di refezione scolastica

2021/2022 che, anche per quest’anno scolastico, sarà gestito attraverso l’innovativa piattaforma on line “School Web”.