Torre del Greco – Luciana Alario campionessa nazionale di Kick Boxing, le parole del sindaco

“Esprimo le mie personali congratulazioni a Luciana Alario, nostra giovanissima concittadina per il prestigioso riconoscimento sportivo conseguito, lo scorso fine settimana in Sicilia, qualificandosi campionessa italiana cat. – 50 Kg di Kick Boxing /Fight Code Rules.

Un traguardo importante che premia i numerosi sforzi profusi da Luciana nella disciplina e che giunge a coronamento di anni di impegno e di costanza nell’esercizio della pratica sportiva.

Ma anche un’occasione di orgoglio per l’intera città di Torre del Greco che, ancora una volta, riesce a scalare le vette nazionali affermando il proprio nome, tra tanti di altre realtà nazionali – e dando conforto di una tradizione e di una capacità sportiva, ovunque, accreditata e univocamente riconosciuta nelle diverse discipline.

Un sincero plauso al maestro Vincenzo Castellano e alla famiglia della nostra campionessa”.

Con queste parole, il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba all’indomani delle competizioni svoltesi a Rosolini, in provincia di Siracusa, che hanno visto Luciana Alario conseguire il gradino più alto del podio, e, la presenza di atleti da tutte le parti d’Italia”.