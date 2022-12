Torre del Greco – Luca Manzo presenta il suo libro alla Stecca

Giovedì 1 dicembre alle ore 18.30

Presentazione del libro “Colletti bianchi” di Luca Manzo

CoBar “Stecca” (ex Molini Meridionali Marzoli), in via Calastro n.8 di Torre del Greco

Giovedi 1 dicembre alle 18.30, lo scrittore Luca Manzo presenterà il suo libro “Colletti bianchi”, di Lastaria Edizioni, al Cobar, spazio culturale dell’Incubatore “Stecca” (ex Molini Meridionali Marzoli), .

Il dibattito con l’autore sarà moderato dal giornalista di “Il Mattino” Aniello Sammarco.

Passi scelti dal libro saranno letti dall’attrice teatrale Maria Teresa Panariello.

Il libro. Libero e Fabrizio sono entrambi consiglieri comunali in un piccolo comune campano. Libero è un giovane idealista, avvocato per passione prestato alla politica. Fabrizio è un infiltrato della camorra nelle istituzioni, un ex PR pronto a tutto pur di scalare il potere. I due non hanno le stesse idee politiche, nè la morale, nè la visione dei rapporti tra persone. Uomini di fascino, invidiati da tanti… Ma in quella terra dove la camorra spesso detta legge le cose non vanno come altrove. Non si fanno semplici compromessi, ma qualcosa di più, qualcosa che metterà a rischio le loro vite e quelle delle persone cui vogliono bene.

L’autore. Luca Manzo, classe 1981, vive a Portici, Città in cui ha svolto la carica di Consigliere comunale dal 2014 al 2022. Attualmente è Assessore all’Istruzione e alle Politiche di educazione alla lettura. È stato eletto per tre mandati nella lista civica “il Cittadino”, che ha poi emancipato in movimento politico presentandola in altri comuni della Città Metropolitana di Napoli. Nel 2010 è arrivato secondo finalista al contest letterario, promosso dalla “Scuola Holden” di Torino di Müller – “Blusubianco” in collaborazione con Alessandro Baricco, con il racconto “Matrioska”. “Colletti Bianchi” è il suo primo romanzo.

La serata sarà conclusa dalla degustazione dei prodotti di “Casa Punzo”.

L’evento si svolge in collaborazione con la libreria di Torre del Greco “Alfabeta Mondadori” di Carmine Paino.