Torre del Greco – ll Forum dei Giovani aderisce alla rete europea delle consulte giovanili locali

Il Forum dei Giovani di Torre del Greco aderisce alla rete europea delle consulte giovanili locali (ENLYC), piattaforma europea promossa da DYPALL Network che collega oltre trenta consigli giovanili locali in più di ventiquattro Paesi diversi. Questa adesione nasce dalla volontà di ampliare le opportunità di scambio, formazione e cooperazione, mettendo i giovani torresi in relazione diretta con i loro coetanei europei e con le migliori pratiche sviluppate in altri contesti. Far parte della rete significa per il Forum accedere a strumenti, informazioni e occasioni che renderanno più efficace la propria azione sul territorio. I membri potranno partecipare a percorsi formativi, confrontarsi con esperienze europee di partecipazione giovanile e collaborare alla creazione di progetti transnazionali. Potranno inoltre far sentire la propria voce a livello europeo, portando le istanze dei giovani torresi in dibattiti su democrazia, inclusione e politiche giovanili, e contribuire attivamente alla vita del Forum stesso e allo sviluppo della comunità locale, proponendo idee e partecipando agli eventi e ai momenti di confronto organizzati nei prossimi mesi. Ciò consentirà di riportare a Torre del Greco idee innovative, metodologie di lavoro aggiornate e nuove risorse per sviluppare attività che rispondano alle reali esigenze della comunità giovanile locale. L’adesione permetterà anche di inserire le istanze dei giovani torresi nei dibattiti europei sulla democrazia e sulle politiche pubbliche, garantendo che la voce della nostra città trovi spazio in un contesto più ampio. Questo collegamento diretto tra livello locale ed europeo rafforza la capacità del Forum di incidere non solo sulle politiche giovanili municipali, ma anche di contribuire a un dialogo più vasto sulla partecipazione e sull’inclusione. «Entrare in una rete europea – afferma il coordinatore del progetto Giuseppe Palomba – significa mettere i giovani torresi in connessione con coetanei di tutta Europa. Le consulte giovanili sono strumenti che si stanno diffondendo sempre di più in tutta Europa. Molto spesso le sfide da affrontare sono le stesse, ed essere parte di una rete sovranazionale permette di condividere strumenti e soluzioni nell’interesse delle nuove generazioni.» Il Forum dei Giovani invita tutti i ragazzi e le ragazze di Torre del Greco a seguire le attività che nasceranno grazie a questa nuova rete e a partecipare attivamente ai momenti di confronto, formazione e scambio che verranno organizzati nei prossimi mesi. In un’epoca in cui le sfide locali e globali si intrecciano, collegarsi a ENLYC è un modo per dare maggiore peso alle idee e all’impegno delle nuove generazioni, valorizzando la partecipazione giovanile come risorsa strategica per lo sviluppo della città. «Con questa adesione il Forum si apre a nuove possibilità di crescita e confronto per tutti i giovani torresi. Crediamo che essere parte di ENLYC significhi non solo portare le istanze della nostra città su un palcoscenico internazionale, ma anche riportare a Torre del Greco esperienze e buone pratiche che possano rafforzare la cittadinanza attiva e il protagonismo giovanile. È una sfida che affrontiamo con entusiasmo e senso di responsabilità» – dichiara l’ufficio di presidenza del Forum guidato da Alfredo Izzo, Cristiano Borriello e Ciro Cutolo.