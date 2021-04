Torre del Greco- Lite Frulio-Caldarola in Consiglio Comunale, mentre per Palomba “Oggi è stata scritta una bella pagina di politica cittadina”

Sicuramente non è stata scritta una bella pagina della storia politica di Torre del Greco, stamattina in Consiglio Comunale. Toni accesi, accuse ed urla, che hanno portato il Presidente del Consiglio, Avv. Gaetano Frulio, a chiedere l’allontanamento del Consigliere Luigi Caldarola dall’aula, dopo una discussione verbale nata per la richiesta di un parere ai revisori dei conti. A contorno della discussione altre urla si sono levate dai banchi, in particolare da parte del Consigliere Piccirillo e del Consigliere Ciavolino, quest’ultimo in risposta ad una presunta offesa ricevuta da un cittadino estraneo all’assise. A prescindere dai torti e dalle ragioni, quella andata in scena oggi a Palazzo Baronale- e ripresa da qualche media locale- è sicuramente una brutta pagina scritta dall’attuale politica torrese, che ha risposto nel modo peggiore alle recenti indagini che hanno portato la città del corallo sulle prime pagine dei media nazionali. A completare il tutto, il comunicato stampa del Sindaco Palomba, che si complimenta con i consiglieri per l’approvazione del bilancio, senza fare cenno allo spettacolo andato in scena poco prima in Consiglio Comunale: “Oggi – si legge nel comunicato-è stata scritta una bella pagina di politica cittadina”