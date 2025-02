Torre del Greco – l’Istituto Mazza Colamarino all’edizione di Libriamoci 2025

Libriamoci 2025

Come consuetudine, anche quest’anno L’I.C 1 Mazza Colamarino, guidato dalla Dirigente dott.ssa Debora Minghelli, ha partecipato all’edizione di “Libriamoci”: la grande occasione che coinvolge la scuola, il luogo privilegiato e speciale, per promuovere itinerari e percorsi atti a suscitare curiosità e passione per il libro e a fare emergere il piacere della lettura.

Il progetto, coordinato dalla commissione lettura, ha visto coinvolte le sezioni dell’infanzia, tutte le classi della scuola primaria e secondaria di 1°grado.

Dal 17 al 21 febbraio sono state organizzate Giornate di lettura a voce alta con l’obiettivo di avvicinare tutti ed ognuno alla lettura in una modalità aperta, dove possano apprezzare come il tempo della lettura sia un tempo interessante: il tempo dell’immaginazione, un tempo dedicato a loro.

Tante le voci che si sono susseguite durante la settimana, quelle dei libri e di chi li ha interpretati, i numerosi lettori e lettrici parlanti e quelli udenti, tante storie reali, immaginarie, del presente, del futuro, tante atmosfere magiche, surreali.

Ai più piccini e ai bambini e alle bambine con bisogni comunicativi complessi è stato dedicato un momento privilegiato di interazione, scambio comunicativo ed esposizione al linguaggio attraverso storie lette ad alta voce con l’utilizzo della C.A.A e non.

Una scelta per offrire a tutti l’opportunità di essere davvero insieme, di interagire seppure con abilità e modalità comunicative diverse, per condividere mondi immaginari ma, soprattutto per raccontare una storia che altrimenti rimarrebbe muta.

La narrazione della storia con teatrino kamishibai è stata proposta ai più piccoli dai più grandi che si sono cimentati nella lettura ad alta voce utilizzando le immagini prodotte da loro stessi per il teatrino kamishibai.

I più grandi hanno ascoltato insegnanti, scrittori, autori e autrici che hanno letto storie che hanno permesso loro di riflettere e affrontare problematiche del loro presente e ispirare tutti e ognuno a fare del proprio meglio per il loro futuro.

Al termine della lettura, sono state proposte attività-laboratorio adatte alle varie fasce d’età per offrire occasioni per “dar voce” ai libri attraverso la creatività e far emergere le potenzialità che il libro può offrire nello sviluppo cognitivo.

Libriamoci si conferma ancora una volta un’iniziativa fondamentale per avvicinarsi al mondo della lettura e della scrittura, offrendo esperienze autentiche e formative.