Torre del Greco- L’isola pedonale della discordia. L’allarme dei commercianti: “Così possiamo anche chiudere!”

Il nuovo dispositivo di traffico che prevede la chiusura alle auto in Via Salvator Noto e l’istituzione di un’isola pedonale permanente nell’intero centro storico, sta creando non pochi malcontenti tra gli operatori economici della zona. In particolare, Mario Amabile, in risposta ad un post su FB della Consigliera Luisa Liguoro, lancia un grido d’allarme per il settore: ” E così le attività commerciali possono anche chiudere !!! – commenta Amabile- Tanto a chi importa che centinaia di persone possano perdere il lavoro e che le botteghe del centro storico siano seriamente messe in difficoltà dai tanti problemi di traffico viabilità etc a vantaggio dei centri commerciali fiori dal nostro territorio. Siamo ancora tutti scioccati dal brutto episodi della morte di un caro peraltro ex collega sig Ventimiglia, ma non c’entra niente con la chiusura del centro storico a ztl. “

Parole forti che racchiudono un timore fondato per gli operatori locali, già penalizzati dai grandi centri commerciali e dal commercio on-line.