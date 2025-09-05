Torre del Greco – Libri per alunni scuole secondarie di primo le secondo grado. Ecco l’avviso pubblico

Torre del Greco – Libri per alunni scuole secondarie di primo e secondo grado. Ecco l’avviso pubblico

Fornitura di libri di testo per l’anno scolastico 2025/2026 per gli alunni che frequenteranno le scuole secondarie di primo e secondo grado ubicate a Torre del Greco e residenti in Campania: redatto l’avviso pubblico, istanze da presentare dal 9 al 22 settembre.

A stabilirlo è proprio l’avviso firmato, per conto dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, dall’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino e dal dirigente Gaetano Camarda.

Per poter accedere al beneficio, è necessario che le famiglie degli studenti interessati presentino un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee), rilasciato nel 2025 e in corso di validità, rientrante in due specifiche fasce: la prima compresa tra 0 e 10.633 euro; la seconda tra 10.633,01 e 13.300 euro.

Nell’avviso pubblico (presente sul sito www.comune.torredelgreco.na.it ) è inoltre evidenziato che “le risorse finanziarie disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con Isee rientrante nella prima fascia. Agli studenti collocati nella seconda fascia saranno destinate le risorse finanziarie che eventualmente residueranno dopo la copertura totale del fabbisogno dei richiedenti collocati nella prima fascia”.

Il Comune di Torre del Greco, con una delibera approvata dalla giunta a fine luglio, ha stabilito di erogare il contributo sotto forma di cedola per l’acquisito di libri di testo secondo i seguenti importi: scuola secondaria di primo grado 280 euro per la prima classe, 110 per la seconda, 125 per la terza; scuola secondaria di secondo grado prima classe 260 euro, seconda classe 165, terza classe 245, quarta classe 220, quinta classe 210 euro.

“Per essere ammesso al beneficio – è scritto nell’avviso pubblico – il richiedente (esercente la potestà genitoriale o parentale sull’alunno o, in alternativa, rappresentante legale o l’alunno stesso se maggiorenne) dovrà presentare apposita istanza esclusivamente compilando on-line il modulo disponibile all’indirizzo web https://www3.itcloudweb.com/torredelgrecoblportalegen : dopo avere inserito il codice fiscale dello studente per il quale si richiede il beneficio, per procedere alla richiesta è necessario compilare correttamente tutti i campi del modulo”.

Le specifiche indicazioni sono presenti nell’avviso pubblico, nel quale viene inoltre ricordato come “le istanze incomplete e/o il cui valore Isee sia superiore a 13.300 euro e/o prive dell’allegato Isee o, in caso di Isee pari a zero, prive della necessaria attestazione, saranno escluse”.

Le domande vanno presentate on-line a partire da martedì 9 settembre ed entro e non oltre le ore 23:59 di lunedì 22 settembre.