Torre del Greco – Le scuole apriranno l’edizione 2025 della festa dei quattro altari

Prima uscita ufficiale del nuovo direttore artistico dei quattro altari e primo impegno preso: l’edizione 2025 della festa partirà dalle scuole. È quanto comunicato oggi, giovedì 3 aprile, nel corso di un incontro svoltosi nella ex sala stampa di palazzo Baronale al quale hanno preso parte il sindaco, Luigi Mennella; l’assessore alla pubblica istruzione, Mariateresa Sorrentino; il dirigente dell’ufficio Cultura, Gaetano Camarda, insieme a Valentina Sabbarese; il direttore artistico della festa dei quattro altari 2025, Patrizia Porzio. Con loro i rappresentanti di quasi tutte le scuole cittadine, che hanno risposto con entusiasmo all’invito finalizzato alla realizzazione di una iniziativa propedeutica alla festa vera e propria, che è in programma dal 27 al 29 giugno prossimi.

Circa un mese prima, più precisamente nel fine settimana di sabato 24 e domenica 25 maggio, saranno proprio gli studenti i protagonisti del primo momento ufficiale dedicato ai quattro altari: “È un piacere – ha spiegato il primo cittadino – che siano ancora una volta le scuole ad aprire le celebrazioni per i quattro altari. Gli istituti cittadini, le loro dirigenze, i docenti e gli alunni rappresentano un’eccellenza cittadina e, siamo certi, sapranno valorizzare l’idea di festa così come puntiamo a portarla avanti”.

Ad entrare più nello specifico dell’iniziativa è stata Patrizia Porzio, che nel ricordare come il tema indicato dalla Chiesa per l’edizione 2025 è “Pane della speranza, grembo di una nuova umanità”, ha spiegato come “nell’anno giubilare, la festa dei quattro altari sarà un evento nell’evento, dove i due straordinari momenti religiosi seguiranno un unico fil rouge per celebrare lo straordinario talento artistico e artigianale dei torresi”.

Per il direttore artistico, “i pilastri portanti che reggeranno Giubileo e Corpus Domini saranno speranza, bellezza, creatività e inclusione. La speranza apre al futuro, la bellezza è intesa quale linguaggio universale per riscoprire l’arte e la cultura, la creatività rappresenta uno strumento di coesione sociale, l’inclusione favorisce la partecipazione dei giovani con disabilità per creare un’occasione di partecipazione attiva”.