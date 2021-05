Torre del Greco – L’avvocato Michele D’Auria nuovo coordinatore del movimento civico “Il Cittadino”

Il Cittadino cresce, oggi è stato nominato il nuovo coordinatore di Torre del Greco del movimento civico “Il Cittadino” l’Avv. Michele D’Auria. Gli augurano buon lavoro i consiglieri comunali di Torre del Greco Luigi Caldarola e Pasquale Brancaccio. L’obiettivo è di far la cresce la rete politica sui Comuni della provincia di Napoli, in particolare della fascia costiera per uno sviluppo armonico dei territori. Tanti gli argomenti trattati come l’importanza strategica del Parco nazionale del Vesuvio, la costituzione di una scuola di formazione Politica , la valorizzazione del patrimonio storico culturale vesuviano e l’inclusione sociale dei cittadini svantaggiati.

“Ringrazio per la fiducia e la stima accordatami – dichiara il neo coordinatore – è urgente e necessario che la politica ritorni ad ascoltare i bisogni dei cittadini, sono pronto a promuovere iniziative che coinvolgano i rappresentanti delle diverse realtà economiche e sociali di Torre del Greco”.

“Sono convinto che il contributo dell’Avv. Michele D’Auria grazie alla sua professionalità e alla passione per la politica fornirà nuova energia al nostro progetto civico” civico” così il coordinatore provinciale il Dott. Gaetano Sannino conclude.