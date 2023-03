Torre del Greco – Lavori stradali: i dispositivi di viabilità per il 20 e 21 Marzo

In considerazione della nota dell’ 08 Febbraio 2023 con la quale il Direttore del Servizio della Planetaria s.r.l. incaricato dalla G.O.R.I. S.P.A. ha chiesto l’adozione di un apposito dispositivo di viabilità per interventi di sollevamento e pulizia della rete fognaria, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 226 dell’ 11 Febbraio 2023 il seguente dispositivo di viabilità:

VIA DELLA REPUBBLICA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA – VIALE UNGHERIA tratto di strada di piazza della Repubblica a via Ignazio Sorrentino: Divieto di transito veicolare – dalle ore 22.00 del giorno 20 Marzo 2023, alle ore 06.00 del giorno successivo.

In considerazione della nota del 13 Marzo 2023 con la quale il Responsabile del 6° Settore Ambiente ed Ecologia del comune ha chiesto l’adozione di un apposito dispositivo di viabilità per interventi di più accurata e totale pulizia di alcune strade del Comune, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 694 del 14 Marzo 2023 il seguente dispositivo di viabilità:

VIA TRIPOLI – VIA DELLE MADREPERLE – VIA LIBIA – VIA DELLE CONCHIGLIE: Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati della carreggiata il giorno 21 Marzo 2023 dalle ore 06.00 alle ore 11.30.

In considerazione della nota ricevuta in data 15 Marzo 2023 con la quale il Responsabile U.O. Lavori Pubblici del comune di Torre del Greco ha richiesto l’adozione di un apposito dispositivo di viabilità, per lavori di ripristino stradale, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 748 del 15 Marzo 2023 il seguente dispositivo di viabilità: