Torre del Greco- Lavori rete fognaria: Via Diego Colamarino chiusa al transito veicolare [I DETTAGLI]

In considerazione della nota prot. 33297 del 20.06.2022 con la quale la Service4 – incaricata dell’esecuzione dei lavori da GORI spa – ha chiesto l’emissione di apposita ordinanza di divieto di circolazione veicolare in via Diego Colamarino, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 2556 del 24 Giugno 2022 il seguente dispositivo di viabilità: