Torre del Greco- Lavori in corso: richiesto rifacimento intero manto stradale delle zone interessate

ATTIVITÀ DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE AD OPERA DI COMMITTENZE ESTERNE

In considerazione dei numerosi interventi programmati ad opera di E-DISTRIBUZIONE, ITALGAS, GORI, FIBERCOP, OPENFIBER, che comportano la contemporanea apertura di più cantieri in diverse aree della città, l’Amministrazione comunale ha richiesto alle stesse Società di Committenza opere di ripristino, ove possibile, dell’intero manto stradale del tratto interessato dai lavori.

Così, si segnala che tali attività – come da comunicazione del preposto Ufficio Tecnico – sono in svolgimento nelle seguenti tratte:

VIA MONS. FELICE ROMANO (per il solo tratto interessato dagli scavi dell’Enel);

VIA ABBRUZZO;

VIA GEN.C.A. DALLA CHIESA (Marciapiede);

VIA DEL LAVORO;

VIA MONTICELLI;

VIA NAZIONALE (Tratti);

VIA BOCCEA.

Come specificato, inoltre, dagli Uffici di Palazzo La Salle sono programmati ulteriori interventi localizzati – ad opera delle predette Società – coordinati anche con le attività manutentive comunali che riguarderanno la riqualificazione di ulteriori tratti.