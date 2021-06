Torre del Greco – Lavori in corso e demolizioni manufatti abusivi in città: i nuovi dispositivi di viabilità

In considerazione della nota a firma del Dirigente PM, con cui è stata chiesta l’adozione di un nuovo dispositivo di viabilità e traffico per consentire le programmate attività di demolizione di manufatti abusivi,in via San Giuseppe alle Paludi, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha emesso apposita ordinanza dirigenziale n. 2453 del 07 Giugno 2021 con cui si istituisce in:

VIA SANGIUSEPPE ALLE PALUDI – dal civico n.23 al civico n.35: divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata – dal 08 Giugno 2021 al 30 Giugno 2021 dalle ore 07.00 alle ore 24.00.

In considerazione, inoltre, della nota pec, prot. n. 31869 del 07.06.2021, da parte dell’ Ufficio Manutenzioni Stradali del Comune di Torre del Greco, con cui è stata richiesta l’adozione di un nuovo dispositivo di viabilità e traffico per i lavori di rifacimento delle pavimentazioni stradali, e, di ampliamento dell’impianto di captazione delle acque meteoriche, in via Naviganti e tratto di via degli incisori, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha emesso apposita ordinanza dirigenziale n. 2454 del 07 Giugno 2021 con cui si istituisce in: