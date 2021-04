Torre del Greco – Lavori impianto di depurazione Foce Sarno, dispositivo temporaneo di viabilità in Via Pagliarone e via Beffi

Premesso che con ordinanza di viabilità n. 277 del 27.01.2021 sono stati prorogati i termini fissati da due precedenti ordinanze, la n. 4639 del 18.12.2020 e la n. 4224 del 25.11.2020, istitutive di dispositivi temporanei di circolazione, in via Beffi e via Pagliarone, per interventi di collettamento reflui all’impianto di depurazione – ad opera della società AQUAE s.c.ar.l., incaricata per conto di GORI S.p.a. – nonché, in considerazione della comunicazione di differimento della data di conclusione dei lavori, sino al prossimo 01.06.2021, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 1448 del 31 Marzo 2021 il seguente dispositivo temporaneo di viabilità e traffico:

VIA PAGLIARONE: doppio senso di circolazione veicolare dal giorno 01 Aprile 2021 al 01 Giugno 2021;