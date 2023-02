Torre del Greco – Lavori di scavo alla rete idrica, divieto di sosta in via Litoranea dal 6 Febbraio al 3 Aprile

In considerazione della nota prot. n.212 del 03 Gennaio 2023 con la quale il Responsabile U.O. Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione strade ha autorizzato la DARF Acque in Movimento s.r.l. – incaricata dalla GORI S.P.A. ad effettuare lavori di scavo fognario – ha chiesto l’adozione di un apposito dispositivo per gli interventi di realizzazione della condotta idrica, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone ha predisposto, con apposite ordinanze dirigenziali, n. 109 e n. 123 del 01 e 02 Febbraio 2023 il seguente dispositivo di viabilità: