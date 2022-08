Torre del Greco – Lavori di pulizia e sostituzione della saracinesca idrica, dispositivo temporaneo di divieto di transito veicolare in via A.Brancaccio.[I DETTAGLI]

In Considerazione della nota pec prot. 41701 del 08.08.2022 con la quale la “Arco Lavori S.R.I.” incaricata dalla GORI S.P.A. ha chiesto l’emissione di apposita ordinanza temporanea di viabilità, in via Agostino Brancaccio, per lo svolgimento di attività di pulizia e sostituzione della saracinesca idrica, il

Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile ,Com.te Salvatore Visone , ha predisposto con apposita ordinanza dirigenziale n. 3265

dell’08 Agosto 2022 il seguente

dispositivo di viabilità:

VIA AGOSTINO BRANCACCIO – in corrispondenza dl civico numero 29 -divieto di transito veicolareil

giorno 11 Agosto 2022 dalle ore 08.00 alle

ore17.00.