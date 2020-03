Torre del Greco – L’Associazione “Pro Maresca” scrive a Regione e Asl per il ripristino dell’ospedale Maresca

I cittadini di Torre del Greco, Ercolano e l’associazione “PRO MARESCA”, associazione impegnata nella tutela della salute del cittadino, alla luce delle condizioni di emergenza venutesi a creare, a seguito della diffusione del virus SARS-COVID 19, chiedono a gran voce la riapertura ed il ripristino del P.O. Maresca di Torre del Greco e del suo Pronto Soccorso.

A tal fine si evidenzia che ad oggi il P.O. di Boscotrecase ed il suo pronto soccorso sono stati, giustamente, trasformati in una struttura specializzata nel trattamento del SARS-COVID 19 per il comprensorio ASL NA3 Sud. Tale trasformazione necessita naturalmente del potenziamento immediato e definitivo del P.O. Maresca di Torre del Greco e del suo pronto soccorso, al fine di evitare di lasciare privi di assistenza sanitaria, non strettamente legata all’emergenza COVID 19, tutti i cittadini dell’area torrese e ercolanese.

Ricordiamo che presso il P.O. Maresca di Torre del Greco sono già presenti i reparti di:

Gastroenterologia;

Oncologia;

Riabilitazione;

Medicina Generale;

a questi reparti già presenti nel P.O. Maresca di Torre del Greco si potrebbero aggiungere, con pochissima spesa per l’erario pubblico, i seguenti ulteriori reparti:

presso il reparto Obesità infantile (poco funzionante) creare un punto prima accoglienza per sospetti contagiati da SARS –COVID 19 per poi trasferirli presso il centro specializzato di Boscotrecase;

presso gli ambulatori (utilizzati solo ogni 15/20 giorni) posizionare il reparto di cardiologia (si ricorda che ad oggi in caso di infarto un cittadino di Torre del Greco deve arrivare a Nola);

reparto di oculistica;

Rianimazione e terapia intensiva;

immediata riapertura del reparto di chirurgia (quest’ultimo reparto infatti è stato chiuso inspiegabilmente solo alcuni giorni fa);

Oggi più che mai il P.O. Maresca di Torre del Greco ed il suo Pronto Soccorso devono assumere nuova vita, diventando punto di riferimento di tutte le altre patologie non legate al virus SARS-COVIDI 19.

E’ INDISPENSABILE, E’ VITALE NON FAR MANCARE A MIGLIAIA DI CITTADINI LE BASILARI FORME DI ASSISTENZA SANITARIA.

Associazione Pro Maresca