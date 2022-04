Torre del Greco – L’Associazione Jubilate Deo in concerto alla Basilica di Santa Croce

Lunedì 11 aprile nella Basilica Pontificia di Santa Croce si è tenuto il concerto dell’Associazione Jubilate Deo dal titolo ‘Les Sept Paroles du Christ’ di Théodore Dubois. Tantissimi i fedeli convenuti.

Meditazioni struggenti sui Vangeli pensate per le ultime sette frasi pronunciate da Cristo in Croce, che sono state oggetto di numerosi illustri compositori. Ed è con la musica di Théodore Dubois che i solisti e il coro dell’Associazione hanno espresso tutta la loro bravura su queste strazianti pagine della Sacra Scrittura.

Sette brani magistralmente diretti dal M° Giuseppe Polese e interpretati dal soprano Chiara Polese, dal tenore Davide Battiniello e dal basso Giuseppe Todisco. Coro dell’Associazione Jubilate Deo. Al piano il M° Nicola Polese.

L‘Associazione nasce nel 1981, esibendosi in varie città italiane ed europee, sperimentando programmi sempre più vari. Una ricerca costante di contenuti nuovi e allettanti, con la volontà di portare ovunque l’entusiasmo e la passione. L’attività svolta nell’ambito della promozione della Cultura e della Musica ha avuto come obiettivo costante l’intento di valorizzare e diffondere la pratica del Canto Corale e Solistico.