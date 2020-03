Torre del Greco – L’Ascom promuove una raccolta fondi per l’acquisto di un ventilatore polmonare da donare all’Ospedale Maresca

L’emergenza Covid 19 ci sta mettendo di fronte alla fragilità del sistema sanitario locale e alla necessità di intervenire in maniera più sostanziale a supporto della comunità torrese. Il problema principale in questo momento sono i tempi lunghissimi di approvvigionamento dei presidi ospedalieri. Per questo motivo, L’Ascom Torre del Greco ha deciso di proporre l’acquisto di un ventilatore polmonare da donare all’Ospedale Maresca di Torre del Greco.

Le disposizioni regionali hanno previsto la gestione della cura da Covid su altri presidi ospedalieri, ciò non toglie che il Maresca potrebbe trovarsi a dover gestire, allo stesso modo, delle emergenze. Questo strumento è utile, comunque, per il corretto svolgimento ordinario di altri processi funzionali.

A tal fine, è stato richiesto un preventivo alla SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL di Crespellano-Valsamoggia (BO) , società che ha prodotto e fornito ventilatori polmonari a Lombardia e Emilia.

“Siamo in un momento di grande sacrificio in cui riteniamo di fondamentale importanza il coinvolgimento in azioni di solidarietà mirata degli attori locali, siano essi economici o associativi, per il loro ruolo e per il senso di responsabilità e vicinanza verso la comunità tutta” – dichiara Giulio Esposito, Presidente – “Con il contributo di tutti potremmo restituire maggiore dignità al nostro Ospedale e un servizio alla nostra comunità. Ed è per questo che contiamo sul contributo e sulla diffusione dell’iniziativa a più livelli”.