Torre del Greco – L’artista torrese Cecilia Di Maio presenta il suo nuovo lavoro

Cecilia Di Maio ha studiato chitarra classica, solfeggio e canto, facendo esperienza cantando per quattro anni sia in varie manifestazioni sia ai piano bar, interpretando classici napoletani, “tammurriate” e sue composizioni.

Lo studio della canzone partenopea dalle origini ad oggi (dalla tradizione folkloristica a quella colta) e la sperimentazione musicale sono gli elementi caratterizzanti della sua musica.

Come cantautrice nel 2001 vince la settima edizione del festival nazionale canzone d’autore “Inedito per Maria” (direttore artistico della manifestazione: Pino Massara; Giuria: Giorgio Calabrese, Sergio Bardotti) con la canzone (tammurriata), “Pure ll’ammore” interpretata con la Nuova Compagnia della Tammorra.

Lo stesso anno partecipa come interprete d’antichi canti popolari ed il brano inedito a varie sagre e manifestazioni di musica etnica tra le quali la “Rassegna di musica etnica” Villaggio Globale Roma, Università la Sapienza: Rassegna Etnica organizzata dal professor Apolito. E’ stata ospite in varie manifestazioni, tra le quali: “Millenium Mariae” (tra gli invitati figuravano i “Neri per Caso”).

Nell’estate 2002 viene invitata alla “Festa di Rinascita” di Latina dal cantautore romano Enrico Capuano, in una tappa del suo tour “Tammurriata rock”.

Successivamente, con il compositore Filippo D’Eliso, è stata impegnata nell’attuazione di un progetto musicale chiamato “Mix Anima” (dalla tammurriata al rock). La canzone “Tam tam tammurriata” – frutto di questa sperimentazione – è stata mandata in onda su Radio1Rai nella trasmissione Demo.

Nel 2004 ha concluso gli studi di canto lirico e solfeggio all’accademia Bellini di Napoli approfondendo gli studi sulle iatromusiche del mediterraneo.

Dal 2004 al 2010 ho approfondito il classico napoletano, suonando in vari locali.

Di recente, con Alessandro D’Alessandro ha costituito il gruppo Metamorphosis il cui nome nasce come proposta musicale autodefinita ‘free music’. Dal digital flamenco all’elettronica e alle canzoni d’autore, il viaggio attraversa ‘atmosfere ambient’ e la musica latina.

Cecilia Di Maio canta e scrive testi, giungendo nel 2020 alla pubblicazione di un cd dal titolo “El Viaje” – prodotto dalla ‘18eighteenHome Studio’.

Componenti il gruppo Metamorphosis – oltre alla stessa Cecilia – Alessandro (Alex) D’Alessandro, flamenco guitar e basso; Francesco Palescandolo, percussioni; Gennaro Cerbone, basso.

Tra i progetti futuri: ‘Japan-Naples’, una collaborazione con l’artista giapponese Jun Aoki: un nuovo disco in cui Cecilia e il cantante nipponico interpreteranno famose canzoni napoletane.