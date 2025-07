Torre del Greco- L’Amministrazione comunale garantisce continuità didattica agli studenti dell’Istituto “San Vincenzo Romano”

L’Amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal Sindaco Luigi Mennella, è attenta alla sicurezza degli edifici scolastici e costantemente impegnata nella verifica della loro staticità e vulnerabilità sismica per tutte le scuole comunali.

A seguito delle recenti verifiche di vulnerabilità sismica effettuate, si è resa necessaria la temporanea chiusura dell’edificio sul plesso “San Vincenzo Romano” di Via Antonio De Curtis. Gli approfondimenti tecnici hanno evidenziato alcune criticità che rendono necessario un intervento urgente di adeguamento sismico per garantire la piena sicurezza di studenti e personale scolastico.

In considerazione dell’elevato numero degli alunni che frequentano la scuola e della carenza di spazi disponibili nei plessi scolastici limitrofi, l’Amministrazione comunale ha prontamente pubblicato una manifestazione di interesse rivolta ai proprietari di immobili situati nel territorio di Torre del Greco, preferibilmente nelle zone da Sant’Antonio a Epitaffio, per individuare spazi da destinare alle attività scolastiche, per il periodo strettamente necessario ad eseguire i lavori di adeguamento sismico della scuola “B.V. Romano”.

Al fine di ridurre al minimo i disagi per la comunità scolastica, l’Amministrazione Mennella valuterà soltanto quegli immobili facilmente accessibili, ben collegati ai principali mezzi di trasporto pubblico e idonei ad ospitare classi di scuola primaria e secondaria, con caratteristiche strutturali, impiantistiche e di sicurezza conformi alle normative vigenti.

Le manifestazioni di disponibilità dovranno essere trasmesse in forma digitale, corredate dalla documentazione richiesta, entro le ore 9.00 di martedì prossimo 5 agosto, all’indirizzo PEC: patrimonio.torredelgreco@asmepec.it.

La manifestazione rappresenta un primo passo necessario per assicurare la continuità didattica e la sicurezza di tutta la comunità scolastica.