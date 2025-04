Torre del Greco- Laboratori ed orientamento lavorativo per i giovani del territorio vesuviano: domani la presentazione del progetto “Generazioni del Futuro”

Domani, mercoledì 16 aprile alle ore 18, presso l’Hotel Poseidon di Torre del Greco, si terrà l’evento di presentazione ufficiale del progetto “Generazioni del Futuro”. Sarà un appuntamento aperto al pubblico, alle istituzioni, alle associazioni e ai cittadini interessati, per scoprire obiettivi, attività e opportunità offerte da un’iniziativa che punta a promuovere l’inclusione e la formazione dei giovani del territorio.

L’obiettivo principale del progetto è favorire l’integrazione e la crescita professionale di giovani, italiani e stranieri, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, a rischio di esclusione sociale, attraverso percorsi formativi qualificati, orientati all’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Introdurrà l’evento il presidente dell’associazione 4S – Studio Sviluppo Servizi Solidarietà APS, Giuseppe Precchia. Interverranno la presidente della commissione istruzione e politiche sociali della Regione Campania Bruna Fiola e la consigliera comunale di Torre del Greco Iolanda Mennella.

“Generazioni del Futuro” è un progetto ad alto impatto sociale e culturale, cofinanziato dal PR Campania FSE+ 2021-2027 – Priorità 3, Obiettivo Specifico ESO 4.1.12, Azione 3.I.3. L’intervento è promosso dall’associazione 4S – Studio Sviluppo Servizi Solidarietà APS, in qualità di capofila, in partenariato con APS Mastino, l’Incubatore Stecca di Torre del Greco, Agape, Social Project e Cremano Giovani.

Le attività saranno articolate su tre poli territoriali: Villa Caracciolo a Pollena Trocchia, Incubatore Stecca a Torre del Greco e Centro Agape a San Giorgio a Cremano. A Pollena Trocchia e San Giorgio a Cremano si svolgeranno laboratori pratici di panificazione, trasformazione alimentare e specializzazioni in ambito eno-gastronomico, con un’attenzione specifica alle tradizioni locali e alle nuove esigenze alimentari, quali le preparazioni gluten-free e vegane. L’Incubatore Stecca sarà invece il punto di riferimento per le attività di orientamento al lavoro, accompagnamento all’inserimento professionale, nonché consulenza per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali, sia in ambito profit che non profit.

Elemento distintivo del progetto è la stretta collaborazione tra enti del terzo settore e imprese locali, finalizzata all’attivazione di tirocini formativi e di esperienze lavorative concrete, capaci di rafforzare le competenze professionali dei partecipanti. Il progetto prevede, inoltre, momenti di confronto e scambio di buone pratiche tra i diversi attori coinvolti, con l’obiettivo di promuovere la coesione sociale e contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio.

“Generazioni del Futuro” rappresenta, in tal senso, una risposta concreta alle sfide dell’inclusione giovanile, offrendo opportunità reali di crescita personale e professionale a giovani in condizioni di fragilità sociale ed economica.