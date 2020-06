Torre del Greco – La torrese Mariagrazia Di Luca vince l’edizione 2020 del Contamination Lab

La dottoressa Mariagrazia Di Luca, di Torre del Greco, è un microbiologo. Nel 2010 ha conseguito il dottorato di ricerca in “Microbiologia e genetica” all’Università di Pisa. Successivamente, nel 2015, è diventata Specialista in “Microbiologia e virologia”. Nel 2016 è entrata a far parte del gruppo Trampuz presso la Charité University Medicine di Berlino come responsabile della gestione scientifica del biofilm Research Lab.

Nel giugno 2018 la dottoressa Di Luca è stata nominata professore associato presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa. I suoi attuali interessi di ricerca includono biofilm medici, sviluppo di strategie alternative per colpire i batteri sessili, studi in vitro sull’attività antibatterica di nuovi farmaci, interazione batteriofago-batteri, terapia batteriopagica.

Giovedì 11 giugno si è conclusa l’edizione 2020 del ‘Contamination Lab Pisa’, il percorso formativo promosso da Università di Pisa, Scuola Sant’Anna, Scuola Normale Superiore e IMT Lucca che ha come obiettivo la promozione della cultura imprenditoriale tra studenti, ricercatori e docenti. L’evento finale, dal titolo “Metodologie e frontiere del CLab”, ha visto la competizione di sette idee di impresa innovative maturate e sviluppate nel corso di questa edizione particolare, che si è svolta in modalità telematica e ha visto la partecipazione di ben 118 partecipanti.

Ad aggiudicarsi il primo premio è stato il progetto “Fagoterapia Lab” di Mariagrazia Di Luca, classe 1980, ricercatrice specialista in Microbiologia e Virologiche ed esperta italiana nel campo della fago-terapia. Il suo progetto propone l’utilizzo di virus batteriofagi per il trattamento delle infezioni batteriche, anche nel caso di resistenza agli antibiotici.

“Come organizzatori, siamo particolarmente contenti – ha evidenziato il professor Leonardo Bertini, delegato del rettore per spin-off, start up e brevetti e Chief del Clab – Oltre che per l’ottimo livello qualitativo dei progetti, ci ha piacevolmente sorpreso il fatto che essi siano stati tutti sviluppati da teams numerosi e multidisciplinari di allievi, a testimonianza dell’efficacia della contaminazione culturale promossa dal CLab”.

Alla dottoressa Mariagrazia Di Luca e al padre Raffaele in Brasile, le nostre felicitazioni.