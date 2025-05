Torre del Greco – La torrese Cecilia Di Maio alla rassegna ‘Itinerando’ di Castellammare di Stabia

Serata speciale, lo scorso 17 maggio, al Circolo Internazionale di Castellammare di Stabia per la mostra collettiva di artisti del territorio dal titolo La “Prima Vera” Arte. La serata è stata promossa dall’Associazione culturale Itinerando di Castellammare di Stabia, aperta dal Presidente del Circolo Internazionale, Dr. Ennio Biondi e condotta da Filomena Baratto, Presidente dell’Associazione Itinerando con Filippo Angora.

Dieci i pittori: Paola Avagnale, Lello Bavenni, Nicola Caroppo, Umberto Cesino, Enrico De Cenzo, Anna Rita De Prisco, Carmela Di Somma, Ciro Di Somma, Giovanni Manganaro e la nostra concittadina Cecilia Di Maio, che hanno esposto tre opere ciascuno presentandole al pubblico con descrizione di tecniche, motivazioni e particolarità di ognuna.

Cecilia Di Maio era presente con tre tele di fiori dai colori e forme diversi. Una pittura delicata e intensa per corposità e variazioni sul tema.

Il pubblico, in una sala gremita, ha partecipato con vivo interesse, interagendo con gli artisti. Alla visione delle tele si è aggiunta la lettura di brani in prosa e in versi alternati a momenti musicali degli artisti Cecilia Di Maio e Alex D’Alessandro. Le letture dei testi a cura di Sonia D’Aniello e Velia D’Auria.

Cecilia Di Maio nasce a Torre del Greco, studia chitarra classica ed è diplomata in canto lirico e solfeggio alla Accademia Bellini di Napoli. Nel 2001, come cantautrice, vince il festival etnico dedicato alla donna “Inedito per Maria” con la nuova compagnia della tammorra di Antonio detto o Lione. Attualmente si occupa di sperimentazione musicale. Anche autrice di un libro che uscirà tra poco edito da Guida, intitolato “Dentro il garage”. Per diletto si occupa di pittura.