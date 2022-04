Una richiesta corale e fortemente condivisa, partita ieri con una pec indirizzata al Sindaco, Giovanni Palomba, al Presidente del Consiglio, Gaetano Frulio e al Segretario generale, Pasquale Incarnato, da parte delle sezioni locali di Ascom, Sviluppo Area Porto, Confesercenti, Assocoral, CIA, Confimprese e Federalberghi.

“Il PNRR rappresenta uno strumento fondamentale che potrebbe stravolgere positivamente il volto della nostra città.

Pertanto per poter sfruttare tale occasione riteniamo necessario l’istituzione di una cabina di regia che darà un coordinamento generale sull’attuazione degli interventi da realizzare nell’ambito del Piano che darà anche garanzie future sull’attuazione del PNRR, nelle successive consiliature” scrivono le associazioni.

mantenere sarebbe opportuno che la presidenza sia affidata ad uno dei professionisti coinvolti”, si legge nel testo della lettera.

“Il passaggio successivo dovrebbe essere quello di definire le potenzialità e modalità di funzionamento della cabina di regia.

“Siamo consapevoli che siamo davanti ad una sfida complicata per tutto quello che dovrà farsi in tempi ristretti per la scelta e l’elaborazione di progetti e di attuazione dei programmi ma dobbiamo approfittare del PNRR per fare fronte comune e favorire un balzo in avanti nello sviluppo produttivo e civile della nostra Torre del Greco” concludono le associazioni nella missiva indirizzata alle istituzioni.

“Tale strumento, per le potenzialità che riveste, dovrebbe prevedere la partecipazione del sindaco e degli assessori principalmente coinvolti, una rappresentanza del consiglio comunale e prevedere il coinvolgimento del segretario generale e dei dirigenti comunali in organico. I componenti della cabina di regia potranno essere scelti, inoltre, tra gli autorevoli professionisti, commercialisti, architetti, ingegneri e avvocati amministrativisti, concittadini di Torre del Greco, conoscitori del nostro territorio nonché di provata esperienza, che rappresentino un valido supporto per l’attuazione del PNRR e la valutazione delle iniziative da adottare in via prioritaria ascoltando preliminarmente i Cittadini propositori di idee e progetti. Per il profilo tecnico e specialistico che la commissione deve