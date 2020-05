Torre del Greco – La raccolta differenziata arriva anche al cimitero

Il presente avviso è volto a disciplinare le modalità della raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati (fiori secchi, imballaggi, plastica, ecc) con l’obiettivo di assicurare l’igiene e il decoro dell’area cimiteriale nonché’ di favorire il loro riciclaggio.

La raccolta differenziata arriva anche al cimitero nelle aree dedicate poste in prossimità degli ingressi del cimitero:

• ingressi lato via del cimitero

• ingresso lato via san Giuseppe alle Paludi.

Sono stati collocati 5 tipologie di mastelli (cassonetti), diversi per colore, dove sarà possibile depositare i vari tipi di rifiuto;

nel cassonetto destinato all’umido saranno depositati: fiori appassiti, foglie, potature, siepi, sfalci d’erba e piante appassite prive del vaso;

nel cassonetto destinato alla plastica saranno depositati: imballaggi plastica come bottiglie, flaconi piatti, buste di plastica e vaschette oltre a metalli, lattine, ecc;

nel cassonetto destinato al vetro saranno depositati: imballaggi in vetro, come bottiglie, barattoli, vasetti e flaconi di vario tipo;

nel cassonetto destinato alla carta saranno depositati: imballaggi in carta, cartone e tetrapak, giornali riviste, confezioni di carta per alimenti e fogli vari;

nel cassonetto destinato all’indifferenziata saranno depositati: secco residuo come piatti in ceramica, lampadine, garze, ecc;

è vietato rigorosamente lasciare i rifiuti in prossimità di tombe, loculi, cappelle, monumenti e sarcofagi; gli stessi dovranno essere conferiti dai cittadini esclusivamente presso le aree di raccolta;

mantenere decoroso il luogo dove riposano i nostri cari deve essere un impegno per tutti i cittadini, se vogliamo essere considerate persone civili ed evolute.

I trasgressori saranno puniti con sanzioni previste dall’ordinanza sindacale n.26/2020.