Torre del Greco – La pinetina De Nicola è del Comune, firmata concessione con Città Metropolitana

La pinetina di via Tironi, dove il primo presidente della Repubblica Enrico De Nicola aveva espresso il desiderio che venisse realizzato un parco pubblico per i bambini, è del Comune di Torre del Greco. E lo sarà per i prossimi nove anni. È l’effetto dell’accordo di concessione in uso gratuito stipulato oggi, mercoledì 20 dicembre, tra Città Metropolitana, rappresentata dalla dirigente della direzione Patrimonio Anna Capasso, e lo stesso Comune, attraverso la dirigente Claudia Sacco, a seguito delle indicazioni giunte dal sindaco Luigi Mennella, la cui giunta alcuni mesi fa aveva espresso la volontà di acquisire al proprio patrimonio in comodato gratuito l’area che si trova di fronte alla villa dove ha vissuto De Nicola.

Come si legge nella concessione stipulata a Napoli, nella sede dell’ex Provincia a piazza Matteotti, l’assegnazione del fondo è avvenuto “mediante concessione amministrativa a titolo gratuito”. “Il fondo – si legge nell’intesa – sarà destinato ad attività ricreative a favore delle nuove generazioni. È espressamente vietato al concessionario destinare il fondo ad usi diversi: in caso contrario, il contratto si intenderà risolto”. Il Comune inoltre è obbligato “ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria” tra i quali quelli “necessari alla destinazione del fondo a luogo di fruizione pubblica secondo gli intendimenti del presidente Enrico De Nicola”.

“Con la stipula della concessione – afferma il sindaco Luigi Mennella – diamo seguito a quanto promesso prima in campagna elettorale e poi a quanto espressamente stabilito con la delibera di indirizzo approvata alcuni mesi fa. L’obiettivo dell’amministrazione è donare alla città uno spazio nel quale il presidente Enrico De Nicola sognava di fare sorgere un parco pubblico in particolare per i bambini e allo stesso tempo cancellare anni di degrado e abbandono, che hanno visto quest’area prima diventare una grossa discarica di rifiuti, poi un parcheggio abusivo e infine un luogo invaso dalle erbacce, come purtroppo si presenta ancora oggi. Gli uffici si metteranno ora al lavoro per realizzare un parco pubblico e per dare anche un’adeguata destinazione all’immobile che si trova proprio a ridosso della pinetina”.