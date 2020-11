Torre del Greco – La madre gli nega denaro e lui spacca il vetro della porta di casa ferendola, arrestato 45enne

I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia un 45enne di Torre del Greco già noto alle forze dell’ordine.

Come già accaduto in passato, l’uomo aveva preteso che la madre 67enne gli consegnasse denaro. Al suo rifiuto ha afferrato un bastone e spaccato il vetro della porta di ingresso dell’abitazione e i cui frammenti hanno ferito la donna.

Intervenuti sul posto i carabinieri hanno bloccato e arrestato il 45enne: è ora in carcere. La madre – sanguinante – è stata medicata da personale del 118.