Torre del Greco – La festa… c’era una volta, mostra prorogata fino al 15 gennaio per consentire le visite alle scuole

Durerà ancora due settimane “La festa… c’era una volta”, la mostra dedicata alla storica kermesse dei quattro altari di Torre del Greco in corso di svolgimento presso il Centro d’Arte Mediterranea di via Marconi. Il successo dell’esposizione ha convinto gli organizzatori, guidati dal presidente Gigi Madonna, di posticipare la chiusura (inizialmente fissato per lo scorso 31 dicembre), al prossimo 15 gennaio. Una decisione dettata soprattutto dal fatto che sono giunte diverse richieste da parte delle scuole cittadine, che hanno chiesto di poter far visitare la mostra ai loro alunni alla ripresa delle attività didattiche: “Un bel riscontro – commenta Madonna – che si aggiunge al successo registrato dall’esposizione, che ha accolto in queste settimane centinaia di appassionati e curiosi. Segno del successo della nostra iniziativa, che ha goduto del patrocinio della Città Metropolitana, è stata anche la qualificata presenza al dibattito svoltosi la settimana scorsa durante il quale si è parlato della volontà comune di rilancia la festa, ormai ferma da oltre un decennio”.

L’esposizione dunque prosegue nei locali del Centro d’Arte Mediterranea: aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 13 e dalle 17 alle 20, la mostra propone la visione di bozzetti di altari e tappeti, oggetti usati dagli artisti per realizzare le opere, programmi e altro materiale illustrativo, articoli dei decenni scorsi e più recenti. Uno spaccato della festa dei quattro altari che manca da tempo ed è oggi sempre più invocata da artisti, società civile e rappresentanti istituzionali.