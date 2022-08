Torre del Greco – La città si riempie di turisti, Palomba: “Stiamo vivendo un periodo di rinnovata crescita e sviluppo economico e sociale”

Presenze da record per l’estate a Torre del Greco.​ È il bilancio unanime, all’indomani del Ferragosto, di ristoratori e titolari di attività balneari che per il periodo più caldo della stagione estiva hanno registrato il tutto esaurito.

Così, all’indomani della tre giorni di eventi che dall’08 al 10 Agosto scorso ha visto la partecipazione di oltre diecimila presenze in via Litoranea, una nuova ondata di visitatori e turisti ha letteralmente invaso la strada costiera più lunga di tutta l’area vesuviana, oltre all’intera zona portuale della città, strabordante di locali per la ristorazione.

Ad offrire, inoltre, una ulteriore opportunità per godersi le ferie sul territorio, anche il folto calendario di eventi ed appuntamenti, incastonato nella suggestiva cornice architettonica di Villa Macrina, organizzato e promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Palomba – Assessorato alla Cultura ed Eventi, guidato dal Vicesindaco Enrico Pensati – che ha prevede nomi e griffe d’autore di fama nazionale.

“Sono entusiasta – le parole del sindaco Giovanni Palomba – dei dati e dei bilanci che, ancora in piena stagione, si riescono di già a fare con palese riscontro di tutti, soprattutto degli organi di comunicazione. La città di Torre del Greco, grazie all’impegno e al lavoro quotidiano dei propri cittadini, sta vivendo un periodo di rinnovata crescita e sviluppo economico e sociale che, sono certo, segnerà per tutti l’inizio di una nuova e positiva fase. Abbiamo, dunque, tutti – ciascuno per sua parte – il dovere di lavorare nella sola ed unica direzione di favorire i processi di crescita dell’intera comunità educandoci ​ a raccontare, soprattutto, le cose belle del nostro territorio”.