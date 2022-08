Alla cerimonia commemorativa, voluta dall’associazione Sviluppo Area Porto di Torre del Greco, presenti i genitori dei quattro ragazzi, gli assessori Giuseppe Speranza e Annarita Ottaviano in rappresentanza del Sindaco

Alle 11,36 ora del crollo del ponte Morandi, il parroco della chiesa della Madonna di Porto Salvo, don Vincenzo Vitiello, ha rivolto a tutti i presenti una benedizione e ha così commentato: “Siamo qui per ricordare i nostri fratelli Matteo, Giovanni, Gerardo e Antonio che quattro anni fa persero la vita nel crollo del Ponte Morandi a Genova. Siamo qui per affidarci alla misericordia, alla consolazione che solo Dio può dare. Il Cardinale Bagnasco nell’omelia del giorno dei funerali a Genova disse ‘…la giustizia è doverosa ma nulla può cancellare e restituire questi figli alle loro famiglie…’”.

Erminia Stanzione, sorella di Antonio, ha così commentato: “Vorrei ringraziare tutti coloro che come ogni anno li ricordano, in attesa di quella che sarà una giustizia futura.”

“Una data e un’ora indimenticabile – le parole dell’assessore Speranza – che rimarrà impressa nella mente e nei cuori di tutti noi torresi e di tutta la nazione. Anche noi chiediamo giustizia per queste anime innocenti e per questi ragazzi che hanno lasciato la vita terrena per guardaci da lassù”.

Carlo Esposito, dell’Associazione ‘Sviluppo Area porto Torre del Greco’, promotore dell’iniziativa, ha così dichiarato: “Noi come popolo chiediamo giustizia. A settembre ci sarà il processo e vorremmo che sia reso pubblico, perché è giusto che lo sia”.

L’assessore Speranza ha poi letto il messaggio del Sindaco Palomba: “Ci sono storie di vita che inesorabilmente si intrecciano alle vicende di una comunità, di un territorio, diventandone parte e sconvolgendone il corso degli eventi. Così è per la nostra città che, oggi, ricorda con profonda commozione e con immutato affetto i nomi di Antonio, Gerardo, Giovanni e Matteo. Torre del Greco, oggi, fa memoria della terribile tragedia, consumatasi quattro anni fa, che vide crollare nelle macerie di Ponte Morandi, i sogni, le speranze e il futuro dei suoi quattro angeli”.

“Questa città – ha ribadito il primo cittadino – non ha dimenticato la gravità di quella vicenda che continua a sollevare indignazione e rabbia, oltre ad una necessaria pretesa di giustizia. Il sentimento della memoria diventa, pertanto, tributo d’onore e di legittimità al sangue innocente, ingiustamente versato nella sciagura di quel crollo. Un messaggio di solidarietà umana ed istituzionale, giunga alle famiglie ed in particolar modo ai genitori, insieme ai quali continueremo a chiedere, in ogni deputata sede, Giustizia”.