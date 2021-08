Torre del Greco – La città ricorda il disastro di Marcinelle, Palazzo Baronale si illumina con il tricolore

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Palomba, aderisce alla “Giornata Nazionale del sacrificio degli Italiani nel mondo”, in cui si commemora il 65mo anniversario del “disastro di Marcinelle”.

Una delle più gravi tragedie minerarie della storia – consumatasi la mattina dell’ 8 Agosto del 1956, nella miniera di carbone di Marcinelle, in Belgio – che ha visto la morte di ben 136 immigrati italiani, periti nel corso di uno spaventoso incendio originatosi da una scintilla elettrica.

L’ incidente, dopo i disastri di Monongah, negli Stati Uniti d’America, e, di Dowson in Canada, è il terzo per numero di vittime immigrate italiane e rappresenta una delle pagine più tristi dello Stivale d’ Europa.

Così, anche la città di Torre del Greco ha deciso di partecipare e di rendere onore alla memoria di quanti scomparsi in quel tragico evento, illuminando – questa sera – il solenne e monumentale colonnato di Palazzo Baronale con le tinte del tricolore italiano.

“Un piccolo gesto – le parole del sindaco Giovanni Palomba – per mantenere vivo ed acceso in ciascuno di noi il ricordo del sacrificio umano di tanti Italiani, morti violentemente in una miniera. Un monito di civiltà che deve diventare insegnamento per i nostri giovani, in un periodo storico oltretutto in cui il tema delle morti sul lavoro è di scottante attualità. Abbiamo voluto illuminare il nostro colonnato per unire il sentimento di questo territorio a quello dell’intera memoria collettiva, nazionale ed europea”.