Torre del Greco – La città ricorda i quattro giovani scomparsi nel crollo del ponte Morandi

Cerimonia stamani al Belvedere di Corso Garibaldi per non dimenticare i quattro giovani torresi – Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Antonio Stanzione e Gerardo Esposito – che persero la vita il 14 agosto 2018 nel crollo del ponte Morandi.

Alla cerimonia commemorativa, voluta dall’associazione Sviluppo Area Porto di Torre del Greco, presenti i genitori dei quattro ragazzi, il sindaco Giovanni Palomba, Loredana Raia e alcuni consiglieri comunali. Alle 11,36 ora del crollo del ponte Morandi, il parroco della chiesa della Madonna di Porto Salvo, don Daniele Izzo, ha rivolto a tutti i presenti una benedizione.

“Sono trascorsi due anni da quel tragico momento. – le parole di don Daniele – Questi quattro nostri figli da quel momento non sono solo figli solo a voi, ma sono figli della nostra città e sono figli di ciascuno di noi. E come genitori abbiamo la responsabilità di fare giustizia, di fare luce. Se non ci riuscirà l’uomo a dare voce a quel tragico momento, Dio sicuramente farà giustizia. Antonio, Giovanni, Matteo e Gerardo rimangono in noi tutti i giorni, chi muore su questa terra vive nel cuore di chi resta. Sono morti ma vivono. Vivono d’amore per tutti. Sono morti alla terra ma vivono più in alto. Sono morti nel loro corpo ma non nel loro spirito. Già ora essi vivono una vita che supera la nostra.”