Torre del Greco – L’8 luglio parte il Coral Sound

Quattro serate di allegria e musica per ogni generazione. L’8 luglio parte a Torre del Greco il Coral Sound, il festival dell’estate organizzato dall’associazione l’Emanuele APS per sostenere opere di carità sul territorio cittadino e la ristrutturazione di una casa per bambini malati e abbandonati a Giampilieri Marina, in provincia di Messina. Il festival che l’11 e il 15 luglio ospiterà anche Raf e Nek, due icone pop degli anni Ottanta, si svolgerà nell’arena della musica, una magnifica terrazza sul mare con vista sul Vesuvio nata dalla riqualificazione di un terreno incolto in viale del Commercio.

I particolari dell’iniziativa che è patrocinata dal Comune di Torre del Greco, saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà giovedì 3 luglio alle 18,30 al Circolo Nautico (Largo Portosalvo 40, Torre del Greco), alla quale parteciperà Simone Grande, vincitore nel 2023 di The Voice Kids. Interverranno il sindaco Luigi Mennella; Pasquale Oliva presidente dell’associazione L’Emanuele APS; Gaetano Licata, progettista e organizzatore dell’evento; padre Luigi Rossi, ordine dei frati minori; Fabiana D’Urso, direttore di Meta Communications Magazine e Leucio Fiengo, artista.