Torre del Greco – L’8 dicembre cimitero aperto: ecco gli orari

Firmata in data odierna dal sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, l’ordinanza n. 301 con la quale è stato disciplinato – nel pieno rispetto della vigente normativa, in materia di contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica da COVID—19 – l’accesso al cimitero cittadino, per la giornata dell’8 dicembre.

Nello specifico, è disposta – per le sole finalità di culto – l’apertura dell’area cimiteriale comunale, martedì 8 dicembre 2020, secondo il consueto orario, dalle ore 7.00 alle ore 13.30, salvo il verificarsi di avverse condizioni meteo che dovessero rendere inaccessibile il luogo.

Stabilito, altresì, nel corpo dell’ordinanza sia il divieto di assembramenti, sia il contestuale obbligo di distanziamento di almeno un metro – nonché – di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.