Torre del Greco – Istituto Mazza Colamarino, Palomba replica a Gallo: “Atteggiamento polemico, prima di uscire con proprie dichiarazione dovrebbe almeno leggere”

Replica il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, alle dichiarazioni rilasciate dall’esponente parlamentare del Movimento 5 Stelle, On.le Luigi Gallo, e riportate da appena qualche ora dall’ANSA:

“Reputo, sconveniente e del tutto senza garbo istituzionale, l’atteggiamento inutilmente polemico assunto dall’On.le Gallo sulla stampa locale e nazionale, in merito alla vicenda che vede coinvolto l’edificio scolastico dell’Istituto “Mazza-Colamarino” di via Vittorio Veneto, interessato dalla caduta di calcinacci ed intonaci che hanno portato alla sospensione delle attività didattiche.

Mi sono sempre assunto la responsabilità personale, etica e politica di qualunque azione amministrativa posta in essere sino ad oggi nei confronti della collettività amministrata, diversamente da qualcuno che da anni continua a sbandierare solo proclami su questioni mai ad oggi neppure risolte.

Inviterei l’On.le Gallo, prima di uscire con proprie dichiarazioni ad avere almeno il buonsenso di leggere la stampa, dalla quale sicuramente avrebbe appreso che come riferito dalla stessa Dirigente Scolastica, quanto accaduto ieri era del tutto “improvviso ed inaspettato”, considerato che “non c’erano problemi strutturali o di infiltrazioni che potessero comportare il rischio, né c’erano state alcune avvisaglie a riguardo”. In merito invece alla paventata assenza di Questa Amministrazione dalla partecipazione ai bandi governativi per l’edilizia e la sicurezza delle scuole, vorrei ancora ricordare al referente parlamentare del territorio​ che, evidentemente non conscio degli atti, riferisce una notizia non vera poiché abbiamo fatto richiesta, proprio per l’edificio di via Veneto, di ammissione al finanziamento nell’ambito del Piano triennale Edilizia scolastica Regione Campania; finanziamento al quale siamo stati ammessi ma che, tuttavia, non ci è stato ancora attribuito”.