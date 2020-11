Torre del Greco – Istituito tavolo di lavoro permanente per le attività produttive

Istituito, oggi, un tavolo di lavoro permanente tra l’Amministrazione comunale ed il Coordinamento delle attività produttive della città, di recente costituzione, per dare rappresentatività alle proposte ed idee condivise tra le forze economiche del territorio cittadino.

L’iniziativa, raccolta con prontezza dal sindaco Giovanni Palomba, ha visto l’avvio di un tavolo di lavoro, orientato a lavorare in modo programmatico su questioni urgenti – legate alla particolare emergenza economica, dovuta alla crisi epidemiologica in atto – oltre che su iniziative future che abbiano ricadute sul comparto locale delle attività produttive.

L’incontro, svoltosi in aula consiliare secondo le vigenti normative anti COVID – alla presenza del sindaco, dell’assessore al ramo, Luigi Civelli, del Presidente del Consiglio, Gaetano Frulio e del Dirigente al settore, Com.te Salvatore Visone – ha visto la partecipazione dei rappresentanti (uno per categoria) di ASCOM Torre del Greco, ConfimpresaItalia Provincia di Napoli, Consorzio Costa del Vesuvio, Assocoral, Sviluppo Area Porto, Confesercenti Torre del Greco e Associazione Oasi Vesuvio.

“Un’iniziativa importante e necessaria – le parole del primo cittadino – per intervenire con concretezza e attraverso opportune linee politiche su un settore, quello produttivo, in questo momento particolarmente vessato dagli ultimi provvedimenti restrittivi nazionali. L’amministrazione comunale è vicina alle categorie commerciali per elaborare, insieme, comuni e condivise strategie di intervento. Mai una città spenta, ma illuminata sempre dall’anima della sua gente”.