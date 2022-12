Torre del Greco- Isola pedonale nel centro storico: i dispositivi di viabilità in dettaglio

In considerazione della Delibera di Giunta Comunale n. 301 del 27 Aprile 2022 con la quale è stata istituita la Z.T.L. periodica, in alcune strade cittadine – nonché – in considerazione del fatto che le imminenti festività natalizie richiameranno una maggiore affluenza di persone per gli acquisti, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 21/E Dicembre 2022 il seguente dispositivo di viabilità:

VIA ROMA – LARGO SANTISSIMO – VIA SALVATOR NOTO – VIA DIEGO COLAMARINO: Divieto di sosta con rimozione forzata e Divieto di Circolazione veicolare – il giorno 21 Dicembre 2022 dalle ore 16.30 alle ore 20.30.

In considerazione della nota del 19 Dicembre 2022 con la quale il Responsabile dell’Ascom di Torre del Greco ha chiesto – in occasione delle Festività Natalizie – l’emissione di un apposito dispositivo di viabilità, al fine di favorire e rivitalizzare lo shopping cittadino, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale n. 22/E del 19 Dicembre 2022 il seguente dispositivo di viabilità: