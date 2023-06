Torre del Greco – Intimidazioni ai cronisti di VesuvioLive, la smentita di Borriello: ‘Sempre garantita la libertà di stampa, c’erano anche altri reporter nel mio comitato’

In riferimento all’articolo pubblicato sul sito VesuvioLive a firma di Francesco Pipitone relativo a presunte intimidazioni a un cronista della testata on-line VesuvioLive impegnato in un servizio video per documentare i risultati dell’ultimo ballottaggio, il candidato sindaco Ciro Borriello smentisce categoricamente qualsiasi minaccia o pressione al giornalista, come enfaticamente e strumentalmente riportato nell’articolo: «Ho appreso solo nelle ultime ore della pubblicazione di tale articolo e sono rimasto sconcertato e deluso – le parole del chirurgo plastico, già sindaco e parlamentare – Durante tutti i miei mandati politici ho sempre mostrato grande disponibilità nei confronti dei giornalisti e mi sono sempre impegnato a per garantire la massima libertà di stampa. D’altronde, durante lo spoglio dell’ultimo ballottaggio c’erano anche altri giornalisti all’interno del mio comitato elettorale, peraltro senza badge o tesserini di riconoscimento, e hanno regolarmente e tranquillamente ripreso le reazioni del sottoscritto e di chi era presente senza la minima difficoltà, come testimoniano i filmati pubblicati su varie testate giornalistiche praticamente in presa diretta. Sono rimasto poi colpito dalla definizione lombrosiana utilizzata dall’articolista per “identificare” i responsabili delle presunte, e a mio parere inesistenti, minacce al giornalista: “brutte facce”. Ritengo si tratti dell’ennesima, e spero ultima, offesa registrata durante l’ultima campagna elettorale».