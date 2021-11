Torre del Greco – Intervento di igiene urbana, divieto di sosta in via Circumvallazione e via Cavallerizzi. Ecco le date

DISPOSITIVO TEMPORANEO DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA VIA CIRCUMVALLAZIONE – VIA CAVALLERIZZI – ORDINANZA Torre del Greco, 13 Novembre 2021 In considerazione della nota​ prot. n. 60912 del 09.11.2021 –​ a firma del Dirigente del VI Settore Ambiente ed Ecologia del comune di Torre del Greco, ​ con la quale si richiede l’istituzione di apposito dispositivo di viabilità, in alcune strade cittadine,​ per la realizzazione di un intervento di igiene urbana – da eseguirsi da parte della società Buttol S.R. L.- in via Circumvallazione, area parcheggio mercatale, e, in via Cavallerizzi, in corrispondenza dell’Istituto D. Morelli,​ il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone ha predisposto con apposita ordinanza dirigenziale, n. 4605 del 10 Novembre 2021 il seguente dispositivo: INTERA AREA MERCATALE VIA CIRCUMVALLAZIONE, STRADE, PIAZZOLE ED AREE DI SOSTA: divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 07.00 alle ore 00 del giorno 15 e 16 Novembre 2021, e, dalle ore 07.00 ​ alle ore 18.00 del giorno 18 Novembre 2021; VIA CAVALLERIZZI – TRATTO ISTITUTO D. MORELLI FINO AL CIVICO N. 47: divieto di sosta ambo i lati della carreggiata con rimozione forzata dalle ore 07.00 alle ore 13.00 del giorno 15 e 16 Novembre 2021, e, dalle ore 07.00​ alle ore 18.00 del giorno 18 Novembre 2021