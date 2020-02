Torre del Greco – Interventi di inclusione e lotta al disagio, Palomba: “Passi che hanno un riscontro positivo”, Refuto: “Fondamentale il concetto di inclusione”

Giovedì 20 febbraio – nella sala consiliare di Palazzo di Città – conferenza stampa di presentazione del progetto “Interventi di Inclusione e lotta al disagio”, volta alla presentazione dell’apertura del centro denominato ‘Incontriamoci al Centro.

Presenti il sindaco Giovanni Palomba, Luisa Refuto assessore alle Politiche Sociali, Andrea Formisano dirigente dei Servizi di Assistenza e Servizi Sociali, Renato Grimaldi responsabile della Progettazione esecutiva del progetto, Giuseppina Liberti presidente e legale rappresentante della “Società Cooperativa Arl Atena, Antonio Cerra presidente e legale rappresentante dell’Ente di Formazione “Deaform” e Loredana Raia consigliera della Regione Campania.

“Come Amministrazione comunale – le parole del primo cittadino – stiamo dimostrando che i passi che stiamo percorrendo hanno un riscontro positivo: questo sia per i fondi Pics, per i quali siamo stati uno dei primi comuni della Provincia e della Regione Campania a riceverli e, oggi, per quanto riguarda l’I.T.I.A (Intese Territoriali di Inclusione Attiva) che la nostra progettazione è stata accolta dalla Regione Campania.”

“Penso sia fondamentale – afferma l’assessore Luisa Refuto – il concetto di inclusione. Il progetto vede come capofila proprio il comune di Torre del Greco e rappresenta l’obbiettivo finale per la creazione di questa inclusione sociale. Una società, infatti, può dirsi inclusiva quando riesce ad aprire il sistema alle varie differenze, quali quelle sociali, educative o anche di genere.”

“Questo di Regione Campania è un progetto molto significativo. – la riflessione di Loredana Raia – Circa sessanta milioni di euro impegnati: un milione circa per ogni ambito territoriale nella regione Campania. Ognuno ha avuto la possibilità di presentare un progetto in linea con il piano regionale di lotta alla povertà che, ovviamente, è coerente con il piano nazionale che contrasta la povertà e all’esclusione sociale. Questo piano diventa uno strumento straordinario non soltanto perché coniuga il contrasto alla povertà educativa al sostegno alle famiglie in difficoltà, ma anche perché interviene anche l’implementazione, il rafforzamento e anche lo sviluppo di nuove competenze attraverso percorsi individuali che sono orientati verso un segmento dove c’è una forte domanda di figure professionali, che è quello della cura. Sono infatti previsti tirocini e percorsi formativi per la formazione della figura professionale dell’operatore socio-sanitario. Operatori socio-sanitari estremamente importanti per dare aiuto concreto alle famiglie che sono in difficoltà, che hanno un disabile nel proprio nucleo familiare, ma anche un anziano. Quindi tutte quelle fragilità che hanno bisogno di assistenza. Dunque questo piano ha voluto esattamente andare in questa direzione”.

Il progetto, finanziato dalla Regione Campania e dal FSE, prevede la promozione dell’inclusione sociale e la lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione.