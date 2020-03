Torre del Greco – Intensa attività di pattugliamento in città, Palomba: “Stiamo lavorando per contrastare l’ingiustificato afflusso di cittadini in strada”

E’ in corso in queste ore un’intensa attività di controllo e di pattugliamento del territorio di Torre del Greco da parte delle Forze dell’ordine dispiegate in più parti della città.

Blocco della circolazione stradale in piazza Luigi Palomba, dove c’è un incolonnamento di auto e di mezzi per accertamenti ad ogni vettura da parte dei militari.

Agenti di Polizia Municipale, invece, in blitz, di concerto con i Carabinieri nelle aree mercatali delle piazzette per regolare il flusso di cittadini presenti in strada, garantendo le obbligatorie distanze di sicurezza ed evitando occasioni di assembramento.