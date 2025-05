Torre del Greco – Iniziativa del Forum dei Giovani per la partecipazione di artisti emergenti

Si è ufficialmente chiuso il bando lanciato dal Forum dei Giovani di Torre del Greco per la partecipazione di artisti emergenti alla Festa dei Quattro Altari 2025. La consulta giovanile traccia un primo bilancio positivo dell’iniziativa lanciata con successo anche quest’anno. Con poco più di 40 candidature ricevute in dieci giorni da giovani attivi nei settori della musica e dell’arte visiva, il Forum raddoppia i numeri dello scorso anno. L’iniziativa conferma la volontà dell’ente di creare spazi reali di espressione per la creatività giovanile nell’ambito di uno degli eventi più identitari del territorio. Il bando, promosso in sinergia con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e con il coordinamento della direttrice artistica Patrizia Porzio, rappresenta uno dei primi tasselli concreti del programma dell’edizione 2025 della kermesse legata al Corpus Domini. Un progetto che rinnova e rafforza il legame tra tradizione e innovazione, confermando il forte fermento giovanile e artistico a Torre del Greco, evidenziato dall’ottima risposta raccolta dal Forum dei Giovani. La selezione dei partecipanti sarà ora affidata a un lavoro congiunto tra la consulta giovanile torrese e la direzione artistica della Festa, che nelle prossime settimane cureranno il coordinamento delle attività e la selezione finale degli artisti. “Credo che le nuove generazioni rappresentino il cuore pulsante della nostra comunità e che la loro partecipazione sia fondamentale per preservare e rinnovare le nostre tradizioni. Questi progetti mirano a rendere i giovani veri protagonisti di questa kermesse così significativa. Sarà un’occasione unica per loro di connettersi con la storia e la cultura della nostra città” – spiega il coordinatore del progetto Giorgio Cropano. “Abbiamo raddoppiato gli iscritti rispetto allo scorso anno e abbiamo anche raddoppiato la nostra presenza alla Festa dei Quattro Altari, grazie alla fiducia della direttrice artistica Patrizia Porzio e dell’amministrazione comunale, che ringraziamo. Questo progetto, coordinato insieme al consigliere Cropano e al presidente Izzo darà l’opportunità a tanti giovani di diventare protagonisti della vita cittadina” – sottolinea il vicepresidente Cristiano Borriello. Con la chiusura del bando, il Forum dei Giovani dà quindi ufficialmente il via alla fase operativa del progetto, procedendo con la selezione dei candidati che saranno presto comunicati ufficialmente: “La Festa dei Quattro Altari diventa così anche una vetrina che valorizza i talenti del territorio e costruisce ponti tra generazioni. Continuiamo ad avvicinare i giovani alle istituzioni nel segno della tradizione” – conclude il presidente del Forum Alfredo Izzo. Nelle prossime settimane saranno pubblicati gli esiti della selezione e il programma musicale.