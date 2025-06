Torre del Greco – Iniziati i lavori propedeutici alla riapertura di corso Umberto

In azione due gru per pulire il tetto: obiettivo, finire le opere necessarie entro i quattro altari

“Si tratta di un intervento importante per la città. L’avvio dei lavori a corso Umberto rappresenta infatti un momento significativo per i residenti e soprattutto per i commercianti, i più penalizzati da una condizione che anche l’amministrazione comunale ha dovuto subire”.

Ha salutato così l’avvio delle opere necessarie a riaprire la strada che congiunge piazza Santa Croce a piazza Luigi Palomba, il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella. Corso Umberto I è infatti chiusa da quasi due anni, da quando cioè il 16 luglio 2023 un’ala di un palazzo posto all’angolo con vico Pizza venne giù, provocando tre feriti e di fatto impedendo da allora il transito viario. Una condizione che, stando al cronoprogramma degli interventi predisposto nell’apposito progetto stilato dai tecnici incaricati dal Comune e inviato all’ufficio gip del tribunale di Torre Annunziata, dovrebbe terminare a breve.

A spiegarlo è l’architetto Lorenzo Scaraggi, l’esperto individuato dall’ente per seguire gli aspetti tecnici della questione, presente questa mattina, martedì 3 giugno, nell’area del cantiere insieme all’avvocato che per il Comune sta seguendo il procedimento penale, Silvio Ciniglio, e agli agenti di polizia municipale. Dopo le procedure legate alla temporanea rimozione dei sigilli (necessaria per permettere alla ditta incaricata di avviare gli interventi), nell’area fino ad oggi interdetta sono stati posizionati due mezzi gru: “Saranno quelli che opereranno in questi primi giorni – spiega Scaraggi – Uno porterà sul tetto un operaio, un altro un contenitore per i detriti che saranno tolti dalla parte superiore dell’edificio. Dal tetto infatti saranno rimosse tutte le tegole e tolta l’orditura secondaria, in modo da lasciare le sole travi principali”.

Dopo avere svuotato il tetto da tutto il materiale depositato, “inizierà – prosegue il tecnico individuato dal Comune – la fase di montaggio di una struttura in acciaio e di reti paramassi per tutta la lunghezza della struttura stessa, al fine di proteggere dall’eventuale caduta di calcinacci e pietrame di piccola entità. In questa fase, resterà al proprio posto il passaggio pedonale costruito sul lato sinistro a scendere di corso Umberto, testuggine che sarà poi eliminata una volta ultimata la costruzione della protezione in acciaio. Resterà al proprio posto e sarà solo leggermente accorciata nella parte terminale, l’altra struttura di protezione che consente ai residenti di vico Pizza di entrare e uscire dalle proprie abitazioni”.

Definiti dal cronoprogramma anche i tempi: “Se tutto andrà come previsto, l’ultimazione delle strutture di protezione e l’eliminazione della testuggine per il passaggio pedonale su corso Umberto saranno effettuate entro il 25 giugno”. Prima cioè dell’inizio dei quattro altari (in programma da venerdì 27 a domenica 29 giugno): “Dopo la festa – conclude Scaraggi – saranno poi effettuati i lavori che interesseranno l’edificio. Nello stabile, infatti, per il momento non entreremo, se si eccettuato gli interventi che interesseranno la parte superiore”.

“Con l’inizio di questi lavori – conclude il sindaco Luigi Mennella – diamo una risposta ai tanti cittadini che hanno patito, e non poco, per la chiusura della strada durante questo lasso di tempo. Corso Umberto è all’attenzione dell’amministrazione comunale: è nostra intenzione creare le giuste opportunità, magari anche attraverso incentivi, affinché questa zona torni ad essere il centro commerciale di Torre del Greco, come era tanti anni fa”.